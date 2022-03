Nach vielen Wochen der Ungewissheit und einigen Gerüchten könnte es nun bald etwas werden mit einem Luxusurlaub im Precise-Resort am Ufer des Scharmützelsees in Bad Saarow . Die Ampeln an den direkten Zufahrten zum Hoteleingang stehen auf Grün, Autos parken davor, Türen sind unverschlossen, Lief...