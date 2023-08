Bad Saarow ist ein Ort der Entspannung und der Erholung. So zumindest wirbt die Gemeinde am Scharmützelsee für sich. Was seit Wochen jedoch hinter den kommunalpolitischen Kulissen vonstattengeht, spottet jeder Beschreibung. Erst musste mangels Beteiligung eine Sitzung der Gemeindevertreter am 10. ...