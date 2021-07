Der kleine schwarze Beutel, den Hannelore Rieck um den Hals trägt, ist das einzige, was sie vor den Flammen retten konnte. „Da sind meine Papiere drin, ich habe ihn immer abends auf den Wohnzimmertisch gelegt“, sagt die 80-Jährige. So war es auch in jener verheerenden Nacht, in der die Flammen...