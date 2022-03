Ein eigenes Haus am See? Ein schöne Vorstellung, doch für viele, vor allem junge Familien, unbezahlbar. Die Baulandpreise explodieren, auch in Oder-Spree. Laut neuesten Angaben befinden sich die teuersten Lagen des Landkreises am Scharmützelsee , Ufergrundstücke kosten schon mal 800 Euro pro Quad...