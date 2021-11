Wohnungsbau in bester Lage. Das verspricht das Planungsgebiet Spreevorstadt in Fürstenwalde. Direkt an der Spree und in der Nähe zum Zentrum soll dort nach dem Willen der Stadtverordneten bezahlbarer Wohnraum entstehen. Denn nicht nur der erwartete Tesla-Zuzug lässt diesen in Fürstenwalde knapp ...