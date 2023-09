Auf Tour: Die Jüngsten der Kita „Kinderrabatz" in Briesen bei Fürstenwalde lernen, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Sie wandern vom Horthaus zur Kita, stets unter Aufsicht. In der Straße wird der neue Verwaltungssitz des Amtes Odervorland gebaut – was neben Staub und Lärm auch zu viel Verkehr führt. © Foto: Cornelia Link-Adam