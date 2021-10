Vor Beginn eines jeden Jahres hat jede Kommune einen Haushalt zu beschließen – so sieht es die Brandenburger Kommunalverfassung vor. In der Realität gelingt dies oft erst verspätet. Das Amt Scharmützelsee war in diesem Jahr zumindest annähernd pünktlich, am 19. Januar erging der Beschluss du...