Neun Hektar Fläche, Platz für etwa 80 Baugrundstücke: So sahen es die ehrgeizigen Pläne des Immobilienentwicklers BBF GmbH aus Berlin und der Gemeinde Langewahl vor. Per Bebauungsplan sollte das Wohngebiet Am Schnabel erschlossen werden, das direkt an der Grenze zu Fürstenwalde liegt und daher ...