„Was halten Sie von unserer Position“, fragte Stephan Wende, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung, gleich zu Beginn in die Runde. Seine Partei hatte in den Festsaal des Alten Rathauses geladen, um die eigene Sichtweise auf Schwapp und Surfpark zu erl...