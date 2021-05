Ein Wasserspielplatz, eine kleine Freilichtbühne, ein Trampolin, eine Kletterwand im Bewegungsraum, Mini-Toiletten mit Füßen und flexible Gruppenräume in Pastell-Tönen – die Mädchen und Jungen, die sich ab 19. Juli in der neuen Kita „Buratino“ in Fürstenwalde tummeln werden, dürfen sic...