Das verseuchte Grundstück an der Ecke Roteichen-/Bahnhofstraße in Fürstenwalde macht weiter Probleme. Denn es kostet die Stadt Geld, obwohl es ihr nicht gehört. Zum Beispiel für Bodenuntersuchungen. Das hatte Ende Januar zu einem Eilantrag der Fraktion Die Linke in der Stadtverordnetenversammlu...