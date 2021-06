Die Planung für das neue Verwaltungsgebäude des Amts Odervorland hat jetzt den Stand erreicht, dass in Kürze der Bauantrag erstellt und eingereicht werden kann. Darüber informierte Bau- und Ordnungsamtsleiter Ron Gollin am Montag im Amtsausschuss. Gebaut werden soll in der Petershagener Straße ...