Es ist ein majestätisches Gebäude, doch seit mittlerweile 25 Jahre steht es leer, das ehemalige Hospiz Zur Furche in der Straße An den Rehwiesen in Bad Saarow. Seit drei Jahren soll sich eigentlich etwas tun mit der Immobilie – sie hat einen neuen Eigentümer, der investieren will. Am Montagabe...