Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, seit Hartmut Schünemann das erste Mal einen Fuß in seine Garage gesetzt hat. 1976 muss es gewesen sein, schätzt der heute 85-jährige Fürstenwalder, als er sich in der Anlage an der Fabrikstraße einmietete. Seitdem hat sich vieles verändert. „Wie in ei...