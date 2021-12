Bei den 42 Mitarbeitern des Modekaufhauses Moses in Fürstenwalde geht nach wie vor das Zittern um. Die Mietverhandlungen mit der städtischen Wohnungswirtschaft GmbH und deren Tochterfirma Fürstengalerie GmbH sind zunächst gescheitert, und völlig offen ist, wie es weitergeht. Das Personal muss daher um seine Arbeitsplätze bangen. Zum Jahresende, wenn der bestehende Mietvertrag ausläuft, droht das Aus. Es geht um die Frage, wie hoch die Mieterhöhung ausfallen soll. Später glätten sich die Wogen – das Kaufhaus als Ankermieter in der Fürstengalerie gibt es nach wie vor.

Im Hofcafé: Mandy Liebschwager ist die Betreiberin des Festhof Nirgendwo in Langewahl.

© Foto: Bernhard Schwiete Während es in vielen Dörfen auf dem Land keine Gaststätten mehr gibt, weil im Laufe der Jahre immer mehr Wirte aufgegeben haben, ist in Langewahl der Trend umgekehrt. Dort gibt es eine Neueröffnung in der ehemaligen Gaststätte Zum Bügeleisen. „Festhof Nirgendwo“ nennt Mandy Liebschwager ihre Einrichtung. Zum Konzept gehören Hofkonzerte, auch freie Trauungen sollen dort möglich sein.

Freizeitsportler dürfen nach einer Lockerung der Corona-Regeln die Sporthallen wieder nutzen. Dabei gilt allerdings die 3G-Regel. In der Pneumant-Sporthalle in Fürstenwalde-Süd führt Hallenwart Heiko Heubach entsprechende Listen, auch zur Kontaktdatenerfassung. Probleme haben die Vereine teilweise damit, während der Pandemie ihre Mitglieder bei der Stange zu halten. Bei der SG Gaselan Fürstenwalde wird berichtet, eine Seniorengruppe habe sich komplett abgemeldet.

Heftige Debatte um geplantes Gewerbegebiet in Hangelsberg

In Hangelsberg ist die Einwohnerschaft gespalten. Es geht um ein Großprojekt der ECE-Group, ein Unternehmen der Otto-Versandhaus-Familie. Es verfolgt den Plan, nördlich des Bahnhofes ein großes Gewerbegebiet zu errichten. Bei einer Sitzung es Ortsbeirates gemeinsam mit dem Bauausschuss der Gemeinde Grünheide ist die Stimmung aufgeheizt. Schon allein die Besucherzahl verdeutlicht das enorme Interesse an der Angelegenheit. Mehr als 100 Menschen strömen in die Müggelspreehalle.

Die 1,0 Abiturienten vom Bernhardinum Niko Blask, Marvin Steinborn, Richard Major (von links) untere Reihe: Charleen Linke, Lucie Christopeit, Luisa Bleck und Leonore Ilgenstein rechts Oberstufen-Koordinator Marc Homeyer

© Foto: Joachim Eggers Die Abiturienten erhalten ihre Abschlusszeugnisse. Trotz aller Schwierigkeiten mit Corona gibt es zehnmal die Traumnote 1,0. Allein am Katholischen Schulzentrum Bernhardinum sind es sieben – und damit jeder Zehnte. Trotzdem gibt es für die jungen Erwachsenen auch Grund zum Hadern. Denn die Abibälle müssen wegen der Pandemie ausfallen.

Schwere Unfälle auf der A12

Auf der A12, der wichtigsten Straße in der Region, die gleichzeitig für immer wiederkehrende Staus und zahlreiche Unfälle, berüchtigt ist, kommt es am 16. Juni gleich zu zwei folgenschweren Zusammenstößen. Bei Kollisionen mehrerer Lastwagen werden zwei Personen schwer verletzt, auch der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Betroffen ist der Autobahnabschnitt zwischen den Abfahrten Storkow und Fürstenwalde-West.

Früher kannte man nur das gelbe Heft, das zu Hause meist in irgendeiner Schublade schlummerte. Jetzt, mit den Corona-Impfungen, ist der digitale Impfnachweis eines der großen aktuellen Themen. Die Menschen suchen dazu in Scharen die Apotheken auf, wo die Zertifikate erstellt werden. Manche Apotheker berichten zu Beginn der Aktion allerdings von technischen Schwierigkeiten.