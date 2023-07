Ausgelassene Stimmung herrscht wie in jedem Jahr auch wieder beim 21. Kanalfest am Sonnabend (29. Juli) in Wendisch Rietz. Daran konnten auch einige Gewittergüsse nichts ändern. Die Zelte auf der Festwiese boten ausreichend Schutz.

„Hier ist immer Sonnenschein, auch wenn es regnet, und unterm Dach ist es immer voll“, freute sich Bürgermeister Andreas Diebert. Wie immer hatte Peter Lehm für einen „musikalischen Teppich“ gesorgt, was heißt: durchgehend, fast pausenlos Musik, abgestimmt auf das, was die Leute so mögen. „Am Nachmittag kommen viele Urlauber und ältere Einwohner, und dafür haben wir Musik, die in die Ohren geht und tanzbar ist“, erklärte er.

Renate Guhl aus Storkow, die das erste Mal zum Kanalfest gekommen war, hat die Gelegenheit zum Tanzen genutzt. „Besonders interessant ist, was hier kulturell geboten wird“, sagt die Seniorin, die mit Lebensgefährten und einer Freundin gekommen war. „Uns gefällt es sehr, dass Ostschlagerstars bei uns singen.“

Begeisterung über Schlagerstars aus dem Osten in Wendisch Rietz

Gemeint sind Regina Thoss und Hans-Jürgen Beyer. Was sie jeweils in zwei Soloblöcken an mitreißendem Temperament auf die Bühne brachten, begeisterte. Dass Regina schon ihr 57. Berufsjubiläum hat, glaubt man ihr nicht. Beider Repertoire ist aber nicht nostalgisch, sondern ganz heutig. Eine Glanzleistung legte Hansi, wie er liebevoll genannt wird, mit einem verswingten „Mackie Messer" hin.

Zwischendurch waren von weit her die Schneeberger Bergkapelle, traditionell in Bergmannsuniform und mit volkstümlicher Musik, und als Heimspiel das Rietzer Echo als Duo Jürgen Thiel und Kalle Petzel als Kontrast mit Popschlagern dran.

Die zehnköpfige Urlauber-Familie Geier aus Weißenberg und Maltitz in Sachsen ist jedes Jahr in vier Generationen zum Kanalfest hier: „Die Stimmung, die Leute, die Musik, das ist einfach toll“, ist die 37-jährige Lysann Geier begeistert. Abends dann war mit „Meilenstein“ aus Thürigen Parymusik für die Jugend angesagt.