Endlich eröffnet: Der Bürgermeister von Fürstenwalde, Matthias Rudolph, die Kita-Leiterin Janine Fuchs, der Leiter des Campus am Spreebogen Philipp Schittek und der Geschäftsführer der Rahn Education Gotthard Dittrich zerschneiden das rote Band. Am Montag (18. Septemder) nimmt die Kita Spreeklang in der Trebuser Straße ihren Betreib auf. © Foto: Christoph Mann