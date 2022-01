„Das hat im Team ’ne Menge gemacht“, sagt Melanie Vieth-Pankow, die Leiterin der Kita Kunterbunt in Fürstenwalde. „Wenn Du weißt, da draußen ist jemand, dem die Kita am Herzen liegt, dem die Kinder am Herzen liegen, dann ist das ein Gänsehaut-Moment“, fügt sie hinzu. Konkret geht es u...