Rauen hat jetzt schon mehr als 2000 Einwohner und mit Baugrundstücken in der Siedlerhöhe, in der Ziegeleistraße Nord und in der Schulstraße kommen neue Familien und Kinder hinzu. Die Eltern haben einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz.

Zurzeit verfügt die Rauener „Kita Heidehaus“ über 73 ...