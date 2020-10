Die Künstlerin Jovana Reisinger steht in ihrer Installation «Men in Trouble» im Ausstellungskomplex «Enttäuschung» in der Kunsthalle Osnabrück. Mit fünf Einzelpräsentationen zum Thema «Enttäuschung» eröffnen Anna Jehle und Juliane Schickedanz das Programm der Kunsthalle Osnabrück 2020/2021. © Foto: MOZ