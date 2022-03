Selbst der Verteidiger wirkt nicht richtig glücklich mit dem, was der Angeklagte vor dem Amtsgericht in Fürstenwalde von sich gibt. „Scheiße gelaufen“ und „wenn die Frau so doof ist“ kommen als Verteidigung nicht gut an. Auch die fiktive Mitbewohnerin wird dem 31-jährigen Mann aus Fürst...