Das Mountainbike der Marke Cube, das im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neuen Gartenstraße in Fürstenwalde stand, kam einem Mieter doch etwas verdächtig vor. Handelt es sich um Diebesgut, fragte er sich. Der Mann informierte die Polizei. Die Beamten haben sich die Sache am Montag (4. April...