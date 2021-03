Es war gegen 21.20 Uhr am 9. November 2020, als es in einer Wohnung im Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring in Fürstenwalde an der Tür klingelte. So weit, so gewöhnlich. Was dann folgte, ist an der einen oder anderen Haustür ebenfalls nicht ungewöhnlich. Er wolle etwas kaufen, sagte der Klingelnde dur...