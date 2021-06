„Wir kennen uns und wir mögen uns“, sagt Hubert Fickelscher über sein Verhältnis zu Katja Schreiber. So sei es gekommen, dass sie, die Hobby-Fotografin, und er, der Hobby-Maler, in der Domgalerie eine gemeinsame „Hoffnungs-Ausstellung“, so der Titel, gemacht haben – er im Untergeschoss,...