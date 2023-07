Mit dem dreitägigen Sommerfest in Bad Saarow ist der 22. Kultursommer am Märkischen Meer eröffnet worden. Direkt vor der Kulisse des Scharmützelsees hatte die Kur GmbH zu einem bunten Bühnenprogramm und Tanz eingeladen.

Am Freitagabend (30. Juni) kam ein Salsa-Abend bei den Gästen gut an, auch am Sonnabend (1. Juli) tanzten Jung und Alt – etwas beeinträchtigt durch Wind und Regen – zu den besten Songs der Beatles mit der Band „Pangea“, am Sonntag (2. Juli) klang das Fest mit der Saarower Band BACC und Joes Bigband aus.

Axel Walter, Geschäftsführer der Kur GmbH, erinnerte daran, dass neben dem 100. Geburtstag Bad Saarows ein weiteres Jubiläum ansteht: 25 Jahre Saarow Therme, sie wurde am 19. Dezember 1998 eingeweiht. Möglicherweise werde deshalb der Wellness-Tempel in den diesjährigen Weihnachtsmarkt eingebunden. Aber zuvor bieten bis Mitte September Bad Saarow und die umliegenden Gemeinden einschließlich Storkow über 90 große und kleine Veranstaltungen an, die der Förderverein „Kurort Bad Saarow“ unter Leitung seiner Vorsitzenden Beate Müller in einem Heft handlich und übersichtlich zusammengetragen hat.

Offizielle Geburtstagsparty vom 25. bis 27. August

Bereits diese Woche starten die beliebten Livemusik-Abende in Göbels Biergarten – immer donnerstags – mit „The Lucky Strings“. Zu den unmittelbar folgenden Highlights gehören eine Party im Stil der 20er Jahre im Scharwenka-Kulturforum und das Jubiläumskonzert der seit 25 Jahren bestehenden Alten Schulscheune in Diensdorf-Radlow mit dem „Satellites Savoy Orchester“ – beides am 15. Juli. Am 16. Juli und 20. August präsentieren sich Oldtimer unter dem Motto „Saarow Classics“ auf dem Erich-Weinert-Platz.

Offizielle Eröffnung des Kultursommers: Axel Hylla, Bürgermeister Bad Saarow, Beate Müller, Vorsitzende des Fördervereins „Kurort Bad Saarow, Axel Walter, Chef der Kur GmbH und Moderator Frank Philipp auf der Bühne im Kurpark

© Foto: Ruth Buder

Als offizielle Geburtstagsparty Bad Saarows gilt die ebenfalls im Kurpark stattfindende Veranstaltung mit Freiluftkino und Livemusik vom 25. bis 27. August. Höhepunkt wird dabei die Operngala sein – bei freiem Eintritt. Sollte dieses neue Angebot gut laufen, werde Oper Oder-Spree künftig ins Saarower Sommerprogramm integriert, kündigte Walter an.