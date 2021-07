Es ist einer der wichtigsten Umschlagplätze für Getreide und Ölsaaten sowie Dünger: das Gelände des Agrarhandelsunternehmens Agravis Ost an der Lindenstraße in Fürstenwalde. Auf dem Areal des Betriebs, der seinen früheren Namen FGL Handelsgesellschaft abgelegt hat, brummt in den Erntemonaten Juli und August das Geschäft. 4000 bis 5000 Tonnen Getreide und Ölfrüchte, deutlich mehr als sonst, kommen zurzeit täglich an, sagt Daniel Gutsch...