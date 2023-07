„Ich habe mich so gefreut, ich habe geweint“, sagt Ina Hebert. Eine kleine Sorge drückt die Mutter des kranken Leon (15) aus Fürstenwalde nun weniger. Denn Katze Lilly, der verschwundene Liebling ihres Sohnes, saß plötzlich wieder vor der Tür. Das Tier habe sich Jahre lang nachts an den Kopf ihres Sohnes gelegt, als ob es geahnt hätte, dass darin ein Tumor wächst, sagt Ina Hebert.

Nachdem der Tumor zu Ostern eingeblutet hat, Leon zudem einen Schlaganfall erlitt und notoperiert werden musste, befindet er sich in einer Reha-Klinik. Wenn er im Oktober/November zurückkehrt, soll Lilly ihn auf jeden Fall begrüßen. Darum ist Ina Hebert so froh, dass die Katze wieder da ist.

Am Stadtfestwochenende war das Tier vom Balkon der Wohnung gesprungen und tagelang verschwunden. Ina Hebert klapperte die Parkhäuser der Innenstadt ab, klebte Zettel an Masten und Bäume, postete einen Aufruf auf Facebook. Vergebens. „Aber an dem Tag, an dem der MOZ-Beitrag erschienen war, saß die Katze abends wie bestellt vor der Tür“, sagt die Fürstenwalderin.