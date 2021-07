Ob Verkehrsunfall auf der A 12, Herzinfarkt in der Wohnung oder Atemnot nach dem Schwimmen im See: Wenn die jeweils zuständige Leitstelle den Rettungshubschrauber mit einem Notarzt anfordert, setzt sich „Christoph 49“, der in Bad Saarow stationierte Helikopter der Deutschen Flugrettung, in Bew...