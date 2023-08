Versuchter Totschlag und vollendete gefährliche Körperverletzung – das waren die Gründe, mit denen die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) einen 25-jährigen mutmaßlichen Messerstecher in Untersuchungshaft bringen wollte. Der Mann steht in Verdacht, am Dienstagmittag (8. August) einen 41-Jähr...