„Ich habe gerade wieder Schreiben auf dem Tisch“, sagt Regina Tautrims, Beraterin des Märkischen Mietervereins Fürstenwalde. Es geht um Mieterhöhungen. In etwa 20 Fällen haben sich Frauen und Männer in diesem Jahr bereits an den Verein gewandt, weil sie die Steigerungen nicht hinnehmen woll...