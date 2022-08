Olympischer Modewettstreit mit Katarina Witt , Messestress in Leipzig oder Katastrophenalarm zum Ministerempfang – Mit heiterem Unterton schildert der Autor Wolf-D. Hartmann aus Bad Saarow in seinem Buch „Mode im Plankorsett“ nackte Tatsachen anziehender Modegeschäfte zu DDR-Zeiten. Der letzte Direktor des Modeinstituts der DDR hat am Donnerstag (18. August) im Gemeindehaus Briesen die Besucher des Lesecafés mit einem Querschnitt aus seinen 18 Insiderstories, in denen er aus dem Nähkästchen plaudert, gefesselt, zum Schmunzeln gebracht und in eine längst vergangene Zeit versetzt.