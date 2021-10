Seit exakt drei Jahrzehnten unterstützt die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) Menschen in schwierigen Lebenssituationen. In Oder-Spree an mehreren Standorten, unter anderem in Fürstenwalde, Wriezener Straße. Jetzt hat die Gefas eine offizielle Mitteilung zum Jubiläum veröffentlicht ...