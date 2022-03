Das Malheur ist am Mittwoch, 16. März 2022 passiert: Bei der turnusmäßigen Abholung der Restmülltonne von Jürgen und Siglinde Walter in der Käthe-Kollwitz-Straße in Fürstenwalde rutscht, so schildern es die Eheleute, die Tonne in das Müllfahrzeug, ist schlicht weg.