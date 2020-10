Matthias Dörfer ist Stegreif-Organist. Seinen Recherchen nach der einzige, der öffentlich in Deutschland auftritt. Stegreif-Spielen ist nicht Improvisation - wenn er sich an das Instrument setzt, weiß er noch nicht, wohin die Reise geht. Hier spielt er in Fürstenwalde-Süd. © Foto: Jacqueline Westermann