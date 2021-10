Nachdem zuletzt lange Schlangen und lange Wartezeit vor dem Bürgerbüro in Fürstenwalde für einigen Unmut gesorgt haben, bessert die Verwaltung jetzt nach. „Ab nächste Woche ist der Dienstag komplett terminfrei“, kündigte Bürgermeister Matthias Rudolph in der Stadtverordnetenversammlung an...