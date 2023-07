Es waren Bier und Bacardi, und zwar reichlich. Die beiden Männer, die auf Montage bei Tesla waren, hatten am Abend des 20. Juni 2022 schon tüchtig gebechert, aber es reichte ihnen nicht. Also verließen sie ihr Hotel in Grünheide gegen Mitternacht, um noch mehr Alkohol zu kaufen.

Wie sie auf diese...