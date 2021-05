Der Frühling stellt sich zunehmend auch akustisch ein – an fast jeder Ecke sind Singvögel zu hören. Der Nabu-Kreisverband Fürstenwalde nahm am langen Wochenende an der „Stunde der Gartenvögel“ teil. Bei der bundesweiten Aktion des Naturschutzbundes Deutschland sollen Vögel in der Nähe ...