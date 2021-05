Der Weißstorch ist vielerorts ein gern gesehener Gast. Doch längst geraten die stolzen Vögel auch in Brandenburg in Bedrängnis. Ob Nisthilfen dabei eine Hilfe sein können, und was beim Aufbau zu beachten ist, das hat sich Andreas Schmaltz von Bernd Ludwig, Storchen-Experte des Nabu, erklären ...