Wie jeden Abend habe er am Mittwoch seinen Spaziergang durch die Umgebung seines Grundstückes am südlichen Ende des Friedrich-Engels-Damms gemacht, berichtet Frederik Schwarz. Dabei habe er auch das öffentlich zugängliche Gelände des derzeit geschlossenen Aja-Hotels betreten. „Im Schein einer Laterne habe ich dort ein Tier“ gesehen, so Schwarz. Er habe dann seine Taschenlampe angemacht – und das Tier eindeutig als Wolf identifiziert. Gegen 21.30 Uhr sei das gewesen.

Mehrere Wolfssichtungen in den vergangenen Jahren