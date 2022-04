Rita Gerst aus Fürstenwalde hat in ihrem Leben so manches Mal ganz oben auf dem Sieger-Treppchen gestanden: Vize-Weltmeisterin bei der Seniorenmeisterschaft im Badminton 2013 in Ankara und DDR-Meisterin in den 1980er-Jahren sind zwei ihrer Erfolge. Und auch heute, mit 81 Jahren, trainiert die klei...