Der Schwimmunterricht für die Drittklässler der Sonnengrundschule in Fürstenwalde ist am Dienstag sprichwörtlich ins Wasser gefallen. „Der BOS hatte uns am Montag mitgeteilt, dass aufgrund des Streiks auch der Bus nicht fährt, der die Kinder zum Schwimmen bringt“, sagt Schulleiterin Christi...