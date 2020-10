Am Wochenende hatten Ateliers in der Region Oder-Spree für Besucher geöffnet. Die MOZ schaute stellvertretend in Fürstenwalde, Bad Saarow, Erkner, Woltersdorf und Schöneiche vorbei.Besuch bei Holzkünstler Steffen Böttger in FürstenwaldeGanz gezielt haben Anne-Dorothee Schleusener und Waltraud...