Der Fahrer eines Lieferdienstes stoppt kurz vor dem Durchfahrt-Verboten-Schild in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde – dann biegt er in die Gartenstraße ab. Von 9 bis 15 Uhr war die Geschäftsstraße am Sonnabend (22. April) für die Premiere von Open Streets gesperrt.

Wo sich sonst Autos und F...