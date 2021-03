Nachdem in der Führungsetage des Fürstenwalder Rathauses in den zurückliegenden Monaten immer mehr Stühle frei wurden, gibt es jetzt Licht am Ende des Tunnels: „Wir befinden uns wieder im Bewerbungsverfahren für das Dezernat 4“, informierte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) am Montagabe...