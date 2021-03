Anfang des Monats hatte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) die Stadtverordneten darüber informiert, dass die arg ausgedünnte Führungsetage im Fürstenwalder Rathaus in absehbarer Zeit Verstärkung bekommen könnte. „Wir befinden uns wieder im Bewerbungsverfahren für das Dezernat 4“, hieß es damals. Dieses Dezernat umfasst die Bereiche Kultur, Sport, Bildung und Soziales. Für den 25. und 26. März waren die Bewerbungsinterviews geplant. Bis zu sechs Kandidatinnen und Kandidaten wurden dazu laut Rudolph erwartet. Doch die Termine finden nun doch nicht statt.

„Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass im Ergebnis der Auswertungskonferenz kein Kandidat/ keine Kandidatin mehr für die Stelle in Frage kam“, informierte der Bürgermeister die Stadtverordneten am Sonntag. Gemeinsam mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter sei festgelegt worden, „dass das Verfahren formell beendet wird und die Stelle neu ausgeschrieben wird“, heißt es in der E-Mail weiter.