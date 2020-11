Noch werden Schränke aufgebaut und Kisten geschleppt: Der Umzug der Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in die frisch renovierten Räume in der Georgi-Dobrowolski-Straße 7 – 8 ist in vollem Gange.

Drei Jahre lang waren die Pflegekräfte an der Saarower Chaussee stationiert. Doch der Mietvertrag sei befristet gewesen, wie Pflegedienstleiterin Sabine Kluge berichtet. Der Eigentümer Duktil Guss habe Eigenbedarf angemeldet. „Ursprünglich wollten wir in die Lotichiusstraße zurück“, sagt Kluge. Dort plante der Awo-Kreisverband, einen Standort mit Wohnungen, Tagespflege und der Sozialstation zu errichten. Doch da sich die Kosten für den Neubau erhöht hatten, war der Investor abgesprungen. Ein neues Domizil musste her.

Verhandlungen mit der Wowi

Platz für die 17 Mitarbeiter und den Fuhrpark der Sozialstation fand die Awo im Gebäude der Georgi-Dobrowolski-Straße 7 – 8 der Wohnungswirtschaft Fürstenwalde (Wowi). Die Verhandlungen mit der Wowi hätten bereits vor der Renovierung stattgefunden, sagt Kluge. Die Autos, mit denen die Pflegekräfte zu den Kunden fahren, haben hinter dem Gebäude einen extra Parkplatz erhalten. Sabine Kluge ist zufrieden mit dem neuen Standort. „Hier sind wir dichter am Geschehen“, sagt sie. An der Saarower Chaussee seien sie doch ein Stück weit weg gewesen.