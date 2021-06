„Verdammte AfDler – verpisst Euch einfach hier!“, ruft die junge Frau in ihr Mikrofon. Etwa 30 bis 40 hauptsächlich junge Menschen applaudieren kräftig, übertönt von lautstarker Musik. Am Mittwochabend haben linke Gruppen sich zu einer Kundgebung vor dem Alten Rathaus in Fürstenwalde vers...