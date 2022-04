Erneut hat sich der Wahlausschuss zur Wahl der Ersten Beigeordneten der Stadt Fürstenwalde am Donnerstagabend im Alten Rathaus eingefunden, um die per Stimmwahl vorgenommene Abstimmung über Andrea Schulz auszuzählen. Die 47-jährige Verwaltungswirtin, die in Königs Wusterhausen unter dem abgew...