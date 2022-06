Ganz beseelt ist Ingrid Freninez, langjährige Kreisvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft in der CDU, an diesem lauen Sommerabend am Scharmützelsee : „Zu lange war so etwas wie dieses Treffen nicht möglich“, sagt sie, „die persönliche Begegnung ist einfach so wichtig....