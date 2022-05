Einbruch in die Kita „Sputnik“, in den Jugendclub in Fürstenwalde-Nord , in die Kita „Kunterbunt“, den Waldkindergarten und einen Bäcker am Marktplatz – solche Meldungen haben sich von Dezember 2021 bis Februar 2022 gehäuft. Bargeld und technische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und e...